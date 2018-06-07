Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени

Первая очередь крупнейшего в России аквапарка «ЛетоЛето» открылась в Тюмени. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик.

В настоящее время аквапарк открыт на площади 32 тыс. кв. м, включая 11 тыс. кв. м водной зоны. В зоне развлечений уже заработали 100 аттракционов, а комплекс стал крупнейшим в России. На территории также открыт отель категории 4 звезды.

Как сообщает сайт kp.ru, сейчас ведутся последние приготовления: уборка помещений после ремонта, завершаются работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Для посетителей аквапарк откроется 8 июня.

Строительство первой очереди обошлось инвестору в 3,5 млрд рублей, в течение ближайших полутора лет в строительство второй очереди будет вложено еще больше 1 мрлд рублей. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор выразил уверенность, что аквапарк поспособствует привлечению туристов в Тюменскую область.

Также аквапарк планируют построить на левом берегу Дона в Ростове. На территории благоустроят пешеходную зону, велодорожки и городской пляж.