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Сеть датчиков для контроля над состоянием воздуха создадут в Омске

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Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Мальгавко
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Центр экологического мониторинга воздуха начнет работу в Омске. Планируется создание сети датчиков, которые будут выявлять превышение концентрации вредных веществ.

По словам главы региона Александра Буркова, Омск входит в список из 12 городов с самой опасной экологической обстановкой. Летом начнет работу Центр экологического мониторинга, уже действует передвижная лаборатория, которая проводит анализ воздуха. В перспективе правительство планирует создать в Омске сеть датчиков, которые будут работать по принципу сотовой сети. Они смогут выявлять превышение допустимых концентраций вредных веществ, пишет ИА «Город55».

Первая передвижная лаборатория начала работать в Омске в мае. После проведения замеров эксперты анализируют результаты с учетом погодных условий. Информация о загрязнениях передается в минприроды для проведения проверок.

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