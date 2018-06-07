Тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Красноярском крае

В Красноярском крае на территории мусоросортировочного завода в Березовском районе было обнаружено тело новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью младенца.

По предварительным данным, вечером 6 июня работник предприятия увидел на ленте транспортера труп малыша, завернутый в пакет. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Мать ребенка ищут, направлены запросы в больницы о женщинах, которые находились на учете по беременности.

В конце мая тело младенца нашли при проведении земляных работ на улице Ленина в башкирском Салавате. Оно было завернуто в женскую майку, полотенце, пакет и закопано. По предварительным данным, мальчик погиб около месяца назад.