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Тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Красноярском крае

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В Красноярском крае на территории мусоросортировочного завода в Березовском районе было обнаружено тело новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью младенца.

По предварительным данным, вечером 6 июня работник предприятия увидел на ленте транспортера труп малыша, завернутый в пакет. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Мать ребенка ищут, направлены запросы в больницы о женщинах, которые находились на учете по беременности.

В конце мая тело младенца нашли при проведении земляных работ на улице Ленина в башкирском Салавате. Оно было завернуто в женскую майку, полотенце, пакет и закопано. По предварительным данным, мальчик погиб около месяца назад. 

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