Купание запретили на всех пляжах Уссурийска

Купальный сезон в Уссурийске будет длиться с 15 июня до 15 сентября. Проверки мест массового отдыха показали, что в городе отсутствуют пляжи, разрешенные для плавания.

Предупреждающие знаки будут установлены на водоеме рядом с базой отдыха «Благодать», на Кугуковском водохранилище, а также на берегу реки Комаровка около базы отдыха «Южная» и берегу реки Кроуновка рядом с базой отдыха «Фрегат». Об этом сообщает ИА UssurMedia. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в Солдатском и Лотосовом озерах.

В апреле портал iz.ru писал, что в Ленинградском зоопарке белый медвежонок Хаарчаана и бабушка медвежонка Услада открыли купальный сезон в первый день потепления. С приходом теплой погоды бассейн в вольере белых медведей разморозили, отмыли и наполнили водой. Юная медведица первая с разбегу прыгнула в воду. Она плескалась в водоеме и топила любимые игрушки.