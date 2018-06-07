Главный дизайнер Rolls-Royce покинул компанию

Главный дизайнер британского автопроизводителя Rolls-Royce Джайлс Тейлор покинул компанию, сообщается в ее пресс-релизе.

Имя преемника Тейлора назовут в ближайшие дни, пишет Motor1. Причиной такого решения назван поиск дизайнером «альтернативных деловых интересов».

Тейлор работал в компании с середины 2012 года, он выступил автором нового поколения седана Rolls-Royce Phantom и первого в истории автоконцерна кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Также дизайнер принимал участие в разработке концепта самоуправляемого автомобиля Vision Next 100.

Первым местом работы Тейлора была PSA Group, затем он ушел в Jaguar, где проработал 14 лет.

В настоящий момент компания Rolls-Royce является дочерним предприятием немецкого автопроизводителя BMW. Она выпускает автомобили класса люкс под одноименной маркой.