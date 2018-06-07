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Прокуратура требует решений по провалившемуся в воронку дому в Вышкове

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Прокуратура Брянской области через суд потребовала, чтобы администрация приняла решение по дому возле образовавшейся карстовой воронки. Спустя полтора года после провала грунта дом так и не признали непригодным для жилья.

Воронка образовалась зимой 2017 года в Вышкове, ее диаметр достигает 30 м, а глубина около 12 м. Под землю ушли баня и сарай, но два дома устояли. Жильцам пришлось съехать. Межведомственная комиссия признала, что жилье находится в ограниченно работоспособном состоянии. Однако никаких конкретных выводов о пригодности домов к проживанию сделано не было. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

В прокуратуре считают, что жилищные права собственников оказались нарушены. Сотрудники правоохранительных органов обратились в суд. По решению суда администрация поселения должна принять решение о пригодности или непригодности домов для проживания. Чиновники уточнили, что вопрос о выделении собственников равнозначного жилья будет решен до осени.

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