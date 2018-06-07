Очень многие люди в Донбассе ожидали "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой рассчитывали услышать его оценку ситуации в регионе и позицию России относительно происходящего.

Как известно, последние месяцы значительно возросло количество обстрелов мирных граждан со стороны вооруженных сил Украины, о чем свидетельствуют мониторинговые отчеты ОБСЕ и сообщения СМИ. Еще большую нервозность у населения ДНР и ЛНР вызывала ситуация с сосредоточением большого количества военной техники со стороны Украины накануне начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Ведь как показывает опыт последних десятилетий, особо вероломные политические режимы используют знаковые, общемировые события для реализации своих военных целей.

На вопрос писателя Захара Прилепина относительно возможного наступления украинских подразделений в Донбассе во время ЧМ-2018, Владимир Путин в традиционной для себя манере служивого человека ответил кратко, четко и понятно даже для представителей политического киевского режима: «Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Исчерпывающий ответ для понимания того факта, что Россия сделает все возможное, чтобы наступил мир.

Заявление президента также крайне важно в контексте предстоящих переговоров в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которые должны состояться 11 июня в Германии.

Как известно, в Берлине на повестке дня будет три основных вопроса. Во-первых, это «формула Штайнмайера» (предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах). В случае позитивного результата, возможен значительный сдвиг в плоскости политического блока Минских соглашений. Во-вторых, это проблема разведения сил в районе станицы Луганской. В-третьих, это обсуждение предложенного Россией проекта по размещению ограниченного контингента для обеспечения безопасности представителей СММ ОБСЕ на территории Донбасса.

Отвечая на вопрос, российский лидер в очередной раз обозначил базовые принципы разрешения конфликта, а именно Минские соглашения. Более того, он высказал мнение (которое начинает превалировать и среди наших западных партнеров) о том, что нынешняя киевская власть не способна решить проблему, связанную с Донбассом.

Но самое главное в заявлениях президента Российской Федерации это то, что наша политика остается четкой, понятной и последовательной относительно региона. Это значит, что граждане, проживающие в ДНР и ЛНР, могут быть уверены — Россия их не оставит.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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