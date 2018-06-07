«Спартак» подписал контракт с экс-тренером сборной Украины

Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с испанским специалистом Раулем Руисом Гонсалесом Рианчо. Соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2019 года, сообщает пресс-служба московской команды.

Рианчо с 2014 по 2016 год работал ассистентом главного тренера киевского «Динамо». Вместе с клубом испанец дважды побеждал в чемпионате Украины и Кубке страны. С 2016 по 2018 год Рианчо входил в тренерский штаб сборной Украины.

В карьере испанца значится работа в российском клубе. Он тренировал «Рубин» с 2009 по 2014 год, завоевав с командой титул чемпиона, Кубок и дважды Суперкубок страны.

Также «Спартак» подписал контракт с еще одним испанским специалистом — Висенте Гомесом. В минувшем сезоне он входил в тренерский штаб Сергея Реброва в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

В минувшем сезоне московская команда заняла третье место в чемпионате России и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

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