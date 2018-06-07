Народный контроль над законопроектами предлагают ввести в Воронеже

Общественная палата Воронежской области предлагает разработать проект «Народная поправка». Он предполагает рассмотрение предложений граждан по законопроектам.

Инициатива в ближайшее время будет представлена главе Воронежской области. Предполагается, что будет составлен алгоритм, как депутаты смогут рассматривать предложения граждан или общественных объединений по находящимся на обсуждении законопроектам. В Общественной палате подчеркивают важность диалога между властью, бизнесом и обществом, пишет ИА «Абирег».

По мнению авторов инициативы, необходимо учесть интересы всего общества и каждого гражданина при рассмотрении законопроектов.