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Неизвестный украл одежду купавшегося лидера партии «Альтернатива для Германии»

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Фото: Global Look Press/Jens Jeske
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Один из лидеров немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), Александр Гауланд, лишился одежды во время купания в озере: неизвестный украл вещи политика, и тому пришлось добираться до полицейского участка в плавках.

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Инцидент произошел на прошлой неделе, но огласку получил только сейчас.

Гауланд купался в озере Хайлигер в Потсдаме, пишет The Independent, когда узнавший политика неизвестный убежал, прихватив его одежду. Очевидцы кражи рассказали, что вор в момент кражи прокричал, что «здесь не место купания для нацистов».

Рядом с озером Хайлигер находится дом ультраправого политика, самой важной потерей он назвал ключи, украденные неизвестным. Лидеру АдГ пришлось сменить все замки в доме.

Гауланд известен скандальными заявлениями. Однажды он отметил, что Германия должна перестать извиняться за Вторую мировую войну. «Если французы по праву гордятся своим императором, а англичане Нельсоном и Черчиллем, мы имеем право гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах», — заявил он.

На прошлой неделе комментарий Гауланда относительно политики Гитлера вызвал скандал в ФРГ. 

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