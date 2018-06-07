В ФИФА объяснили запрет на выступление Чичериной на ЧМ-2018‍

Мероприятия, проводимые под эгидой Международной федерации футбола, должны быть политически нейтральными и не должны использоваться как платформа для политических заявлений. Так в ФИФА со ссылкой на регламент организации объяснили запрет на выступление рок-певицы Юлии Чичериной на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

Артистка должна была спеть в рамках фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону. Организаторы мирового первенства в этом городе уже сообщили, что программу мероприятия для гостей мундиаля, на котором ожидается до 1 млн человек, будет скорректирована.

Запрет ФИФА прокомментировали в Общественной палате Российской Федерации. Глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила о недопустимости цензуры на творчество исполнительницы со стороны международной организации. По ее мнению, российские организаторы ЧМ-2018 должны вмешаться в ситуацию, передает «РИА Новости».

Директор группы «Чичерина» Олег Гененфельд полагает, что артистка пострадала из-за своей позиции по конфликту в Донбассе и поддержки самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР — Прим. Iz.ru).

«В письме, которое нам показали, оно на английском языке, фигурирует ссылка на клип «На передовой». Несмотря на то что мы с организаторами оговаривали репертуар, выступаем в своей стране, где хотим, ФИФА вмешалась и запретила выступление. Нас удивляет то, что в родной стране уже выступать не дают», — приводит его слова RT.

Позднее стало известно, что страницу Юлии Чичериной в Facebook, на которой она опубликовала письмо от Международной федерации футбола, была заблокирована.

6 июня рое-певица сообщила о запрете на ее выступление перед со стороны ФИФА. По ее словам, в полученном уведомлении говорилось, что в репертуаре исполнительницы присутствуют песни на военную тематику и их исполнение может повредить репутации спортивной организации.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В группе А сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

На стадионе «Ростов-Арена» пройдут пять матчей: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня). В городе также пройдет игра 1/8 финала (2 июля).