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Путин раскрыл механизм остановки роста цен на бензин

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В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жителя Санкт–Петербурга Алексея Караваева о росте цен на бензин, назвал причину этого подорожания.

«Не ослаблять контроль»
Правительство разрабатывает дополнительные меры по сдерживанию цен на топливо

По словам российского лидера, цены на бензин выросли в результате неточного регулирования.

Однако цены на бензин можно и нужно скорректировать, и правительство приняло ряд действий в данном направлении, добавил Путин. Президент отметил, что власти уже снизили акциз по бензину, а планировавшиеся повышения акцизов на топливо отменены.

«К осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен на рынке. Я исхожу из того, что и правительство должно за этим следить, и ФАС будет принимать соответствующие решения и не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы», – рассказал президент.

С 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо снизили на 2 тыс. рублей (до 9–11 тыс. рублей) и 3 тыс. рублей (до 4,66 тыс. рублей) за 1 т соответственно. 

2 июня власти договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая.

По данным Рoсстата, в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за 1 л.

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