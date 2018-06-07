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Мусорный полигон под Тулой закрыли на три месяца из-за нарушений

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Полигон твердых бытовых отходов в Белеве Тульской области закрыт по решению суда на три месяца. Запрета на деятельность свалки добился Роспотребнадзор по Тульской области.

Как сообщает ИА «Тульские новости», причиной приостановки деятельности полигона стали грубые нарушения в его работе. Так, во время проверки выяснилось, что состав и распределение отходов никто не контролирует, территория свалки не огорожена, режим работы, технический регламент и инструкция по приему отходов не разработаны. Также оказалось, что никакого контроля за состоянием подземных водных объектов, воздуха и почвы не было.

Сегодня президент РФ Владимир Путин на «прямой линии» заявил о том, что многие мусорные полигоны в стране работают «в серую». Таких полигонов, по его словам, десятки тысяч. И часть из них криминализирована.

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