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Реконструкция второй очереди моста через Десну началась в Брянске

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В Брянске началась реконструкция второй очереди Первомайского моста через реку Десну. Он соединяет Советский и Бежицкий районы города. На эти работы было выделено 297 млн рублей. Деньги поступили из федеральной казны, а также из бюджетов города и области.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», строители уже начали демонтировать старое асфальтовое покрытие. Возводить новую конструкцию будет строительная организация из Орла, которая ранее победила на торгах. Завершить работы планируется к концу 2019 года.

В январе портал iz.ru сообщал о том, что жители поселка Белые Берега в Брянской области сами за выходные построили арочный мост, который назвали «Белый». В строительстве принимали участие мужчины, женщины разных возрастов и даже дети.

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