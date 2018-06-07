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Убившего провизора аптеки в Москве мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина, совершивший убийство провизора аптеки в Москве и нападение на пожилую женщину, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по столице.

Вечером 28 апреля 2017 года Борис Гуляев напал на провизора аптеки на Ленинском проспекте. Он связал 68-летнюю женщину, после чего задушил ее.

Затем подсудимый напал на женщину 1927 года рождения в подъезде дома по улице Большая Черкизовская. Он нанес ей ножевое ранение и отобрал 2 тыс. рублей. Пенсионерка была госпитализирована.

В ходе расследования Гуляев полностью признал свою вину в убийстве провизора и нападении на пожилую женщину, говорится в сообщении ведомства.

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