Упавшее дерево оторвало нос сотруднику коммунальной службы в Астрахани

Сотрудник коммунальной службы в Астрахани пострадал от упавшего во дворе дома дерева. Водителю спецмашины оторвало нос. Об этом сообщила местная жительница, сказав, что пострадавшего сейчас оперируют.

Как сказано в публикации в одной из социальных сетей, инцидент произошел во дворе дома на улице Ветошникова. Судя по видео, которое опубликовала автор поста, крупное дерево перегородило дорогу, упав на трубы теплотрассы.

Женщина обратилась за помощью пострадавшему к представителям городской администрации. Однако, как отмечает «Астрахань-24», пока на сообщение отреагировал лишь помощник главы администрации Денис Боднюк. Он рассказал, что передал информацию в соответствующее управление и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.