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Ростовский губернатор поручил помочь обратившимся к Путину беженцам с Украины

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился помочь беженцам из Донбасса, обратившимся к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

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«Я уже поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки обратившихся к главе государства», — приводит слова Голубева ТАСС. Губернатор уточнил, что лично встретится с обратившимися к президенту людьми.

Беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту в четверг, 7 июня. Они рассказали, что находятся в Батайске и испытывают трудности с поиском работы и при оформлении документов.

Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Он отметил, что Россия и дальше будет помогать ДНР и ЛНР. 

Киев начал военную операцию против двух самопровозглашенных республик в апреле 2014 года, так как восточные регионы Украины не признали пришедшую в результате госпереворота новую власть.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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