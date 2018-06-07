Ростовский губернатор поручил помочь обратившимся к Путину беженцам с Украины

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился помочь беженцам из Донбасса, обратившимся к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

«Я уже поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки обратившихся к главе государства», — приводит слова Голубева ТАСС. Губернатор уточнил, что лично встретится с обратившимися к президенту людьми.

Беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту в четверг, 7 июня. Они рассказали, что находятся в Батайске и испытывают трудности с поиском работы и при оформлении документов.

Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Он отметил, что Россия и дальше будет помогать ДНР и ЛНР.

Киев начал военную операцию против двух самопровозглашенных республик в апреле 2014 года, так как восточные регионы Украины не признали пришедшую в результате госпереворота новую власть.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.