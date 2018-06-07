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На озерах в Хакасии запретили гидроциклы

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Власти Хакасии запретили катание на гидроциклах по двум популярным в регионе озерам. За нарушение запрета положен штраф до 5 тыс. рублей.

Запрет введен на озерах Беле и Баланкуль. Гидроциклы не должны появляться на самих водоемах и в водоохранной зоне. Ограничение связано с тем, что аквабайки имеют высокую маневренность и мощность двигателей, пишет Сибирское агентство новостей.

В министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии уточняют, что из-за неупорядоченного использования гидроциклов нагрузка на водоемы возрастает. Ограничения будут касаться только аквабайков, владельцев парусников, катамаранов и лодок без моторов ограничение не коснется.

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