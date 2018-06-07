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Возбуждено дело о загрязнении реки Лены нефтепродуктами

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Якутская транспортная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора провела проверку в связи с загрязнением реки Лены. Сумма ущерба составила 9 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в мае в районе Якутска во время утилизации находившегося на берегу судна «Нефтесборщик-504» не была проведена зачистка от отходов нефтепродуктов, хранившихся в трюмах. В результате, при сезонном подъеме уровня воды на реке Лене разрезанное судно затопило и нефтепродукты попали в реку, передает ИА YakutiaMedia.

В конце мая жители деревни Ломаева Тобольского района Тюменской области сообщили о том, что недалеко от населенного пункта канализационные стоки сливаются в реку Иртыш. Видео того, как грязная жижа попадает в реку, появилось в одной из социальных сетей. По мнению авторов ролика, ответственность за происходящее лежит на ООО «Ренсервис». 

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