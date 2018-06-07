Супругов подозревают в мошенничествах на 1 млрд на Ставрополье

Супругов-бизнесменов подозревают в серии экономических преступлений, включая мошенничество, на общую сумму в 1 млрд рублей в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Учредители двух зерноторговых фирм ООО «Агро-Юг-Зеро» и ООО «Андромакс», которые являются мужем и женой, подозреваются в уклонении уплаты от налогов, мошенничествах, отмывании доходов. Помимо них в делах фигурируют их главный бухгалтер и бухгалтер, сообщает NewsTracker.

Как сообщает следствие, одна из компаний были замешана в схемах уклонения от налогов на сумму 154 млн рублей, вторая компания — на 24 млн рублей. Также директор о ООО «Агро-Юг-Зеро» незаконно получил налоговый вычет в размере 1,3 млн рублей.

Также супруги подозреваются в хищении средств других компаний. Так, в 2015 году они ввели в заблуждение гендиректора ООО «Гравит» о поставке крупной партии зерна. Фирма перевела мошенникам 900 млн рублей. Чтобы легализовать эту сумму, предприниматели провели фиктивные операции, благодаря которым удалось отмыть 41 млн рублей.

В ходе расследования следователи провели более 1,2 тыс. следственных действия, 26 судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 115 томов. Благодаря этому была установлена роль каждого из обвиняемых.