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Машина скорой помощи опрокинулась в центре Новосибирска после ДТП

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Скорая помощь завалилась на бок после столкновения с иномаркой в центре Новосибирска. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Авария произошла на площади Ленина. По данным очевидцев, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке медицинский автомобиль столкнулся с легковым Renault. От удара скорая помощь завалилась на бок, выбираться из нее людям помогали свидетели столкновения. Об этом пишет vn.ru.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются точные обстоятельства столкновения и количество пострадавших.

Как сообщал портал iz.ru, в Иркутской области 16-летний подросток сел за руль пьяным и допустил съезд с дороги. Иномарка опрокинулась, в результате пострадал 18-летний пассажир.

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