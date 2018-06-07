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Правительство готовит блок непопулярных реформ

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В российском правительстве готовят блок непопулярных решений, об этом предупредил депутатов глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания внутрифракционной группы «Единой России».

Министр отметил, что пакет документов готовит его ведомство, рассказала по итогам встречи депутат Татьяна Цыбизова.

«Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях», – рассказала она, передает «Газета.ру».

В ходе встречи депутаты, в частности, обсуждали варианты повышения пенсионного возраста в России, предоставления грантов молодому бизнесу, поддержку предпринимательства.

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста и пообещал подумать над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе низкооплачиваемым специалистам.

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