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Проект по трудоустройству подростков запущен в Тамбове

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В Тамбове стартовал проект по трудоустройству подростков «Трудовые бригады». Предполагается, что в первые два летних месяца в рамках проекта работой обеспечат 119 молодых людей.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.Ру», в основном подростки занимаются благоустройством территории. Все они — воспитанники подростковых клубов и ранее заявляли о своем желании поучаствовать в проекте. Их оформили по всем правилам — завели трудовую книжку, сделали там запись, оформили договор и зарплатную карту.

Всего планируется сформировать 19 трудовых бригад. Для них будут проводить мастер-классы и знакомить с новыми видами творчества. Бригады пока будут заниматься благоустройством территорий подростковых клубов и помогать в уборке города.

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