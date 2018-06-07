Проект по трудоустройству подростков запущен в Тамбове

В Тамбове стартовал проект по трудоустройству подростков «Трудовые бригады». Предполагается, что в первые два летних месяца в рамках проекта работой обеспечат 119 молодых людей.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.Ру», в основном подростки занимаются благоустройством территории. Все они — воспитанники подростковых клубов и ранее заявляли о своем желании поучаствовать в проекте. Их оформили по всем правилам — завели трудовую книжку, сделали там запись, оформили договор и зарплатную карту.

Всего планируется сформировать 19 трудовых бригад. Для них будут проводить мастер-классы и знакомить с новыми видами творчества. Бригады пока будут заниматься благоустройством территорий подростковых клубов и помогать в уборке города.