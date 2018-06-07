Трибуны установили на пляже в Калининградской области

Трибуны для любителей волейбола установили на пляже «Сковородка» в Зеленоградске, Калининградская область. Информация об этом размещена на сайте администрации муниципалитета.

Местные власти закупили две трибуны с козырьком в рамках подготовки к курортному сезону. Каждая из трибун рассчитана на десять мест для удобства многочисленных любителей пляжного волейбола, сообщает Калининград.Ru.

Помимо этого, в ближайшее время на «Сковородке» планируют обновить оборудование на волейбольных площадках.

Подготавливать пляж к сезону стали еще до его открытия. На пляже установили лавочки, душевые и раздевалки для отдыхающих, а старые школьные автобусы приспособили под спасательные пункты.