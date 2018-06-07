ФРГ еще не получила доказательств по «делу Скрипаля» от Великобритании

Власти Германии до сих пор не получили от Великобритании доказательств по «делу Скрипаля». Британский агент и бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) был отравлен 4 марта в Солсбери.

Как передает в четверг, 7 июня, радио rbb Inforadio, разведка ФРГ также не располагает собственными данными по причастности РФ к инциденту. Отмечается, что правительство страны ожидает от Лондона доказательств.

Радиостанция отмечает, что на закрытом заседании бундестага накануне обсуждался инцидент в Солсбери, немецкие депутаты по-прежнему располагают старыми данными — версией британской стороны об отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Где именно было произведено это вещество и как попало в Великобританию — неизвестно, добавляет РЕН ТВ. В Германии ранее заявили, что поддерживают точку зрения Лондона о причастности Москвы к происшествию в Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и голословно обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня о требовании Москвы предоставить доступ к Скрипалям.