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ФРГ еще не получила доказательств по «делу Скрипаля» от Великобритании

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Власти Германии до сих пор не получили от Великобритании доказательств по «делу Скрипаля». Британский агент и бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) был отравлен 4 марта в Солсбери.

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Как передает в четверг, 7 июня, радио rbb Inforadio, разведка ФРГ также не располагает собственными данными по причастности РФ к инциденту. Отмечается, что правительство страны ожидает от Лондона доказательств.

Радиостанция отмечает, что на закрытом заседании бундестага накануне обсуждался инцидент в Солсбери, немецкие депутаты по-прежнему располагают старыми данными — версией британской стороны об отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Где именно было произведено это вещество и как попало в Великобританию — неизвестно, добавляет РЕН ТВ. В Германии ранее заявили, что поддерживают точку зрения Лондона о причастности Москвы к происшествию в Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и голословно обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня о требовании Москвы предоставить доступ к Скрипалям.

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