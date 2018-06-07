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Чемпионат России по стрельбе из лука и арбалета стартует в Ульяновске

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В Ульяновске сегодня вечером состоится торжественная церемония открытия Чемпионата и первенства России по стрельбе из лука и арбалета. Федерации проведут совместный турнир впервые. Он пройдет одновременно на спортивных объектах опорного вуза и Ульяновского технического университета, стадионе «Волга».

Как уточняет ресурс 1ul.ru, с завтрашнего дня по 10 июня соревнования по стрельбе из лука состоятся на стадионе «Волга», а стрелки из арбалета сразятся на стадионе УлГТУ. В следующий понедельник на площадке УлГУ будет организовано детское многоборье и дисциплина «карусель».

В региональном министерстве физической культуры и спорта сообщили, что в ульяновскую область прибыли более 400 лучших стрелков, которые представляют 36 субъектов России. Среди них - десятикратный чемпион мира по стрельбе из арбалета Назар Лугинец.

В январе в Орле прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из классического лука и блочного лука в личном и командном первенстве на дистанции 18 м. Участие в соревнованиях приняли команды из 35 регионов России.

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