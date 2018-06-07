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Потепление до 24 градусов придет в столицу в День России

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Потепление до +24 градусов придет в Москву в День России, 12 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится в городе до конца недели, но в пятницу, 8 июня, в столицу придет очередной циклон. В Подмосковье температура воздуха ночью опустится до +4...+9 градусов, в Москве — до +6...+8 градусов. Также ожидается дождь, местами гроза, порывы ветра могут достигать 14–19 м/с. максимальная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов в Москве, плюс 14–19 по области, сообщает сетевое издание m24.ru.

Такой же температурный фон сохранится в регионе на выходных, 9 июня возможны дожди, 10 июня — без осадков. 11 июня днем воздух в столице прогреется до +19 градусов, возможны осадки. 12 июня днем ожидается потепление до +19...+24 градусов, пройдет кратковременный дождь.

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