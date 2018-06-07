Прямой эфир

В России появится единый агрегатор социальных услуг

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд «Росконгресс» и фонд «Новое качество жизни» объединят усилия для реализации социально значимых проектов. Об этом председатель правления фонда Александр Стуглев и председатель президиума фонда «Новое качество жизни» Павел Селезнев договорились на встрече, которая состоялась в Москве при участии советника президента РФ Антона Кобякова.

Фонды будут совместно проводить ежегодный общероссийский социально-экономический форум «Новое качество жизни», посвященный внедрению инновационных решений и цифровых технологий в сферу социальных услуг. Также отраслевые мероприятия под брендом «Новое качество жизни» будут проводиться на ключевых федеральных форумах, организованных фондом «Росконгресс».

Кроме того, планируется запуск единого агрегатора социальных услуг, который будет создан на базе уже существующей цифровой платформы Infralife.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам предложили добавить один выходной
Россияне назвали самые актуальные проблемы страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017