В России появится единый агрегатор социальных услуг

Фонд «Росконгресс» и фонд «Новое качество жизни» объединят усилия для реализации социально значимых проектов. Об этом председатель правления фонда Александр Стуглев и председатель президиума фонда «Новое качество жизни» Павел Селезнев договорились на встрече, которая состоялась в Москве при участии советника президента РФ Антона Кобякова.

Фонды будут совместно проводить ежегодный общероссийский социально-экономический форум «Новое качество жизни», посвященный внедрению инновационных решений и цифровых технологий в сферу социальных услуг. Также отраслевые мероприятия под брендом «Новое качество жизни» будут проводиться на ключевых федеральных форумах, организованных фондом «Росконгресс».

Кроме того, планируется запуск единого агрегатора социальных услуг, который будет создан на базе уже существующей цифровой платформы Infralife.