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Путин призвал чиновников согласовывать с МЧС действия при ЧС

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Федеральным и региональным властям нужно лучше согласовывать с МЧС вопросы компенсаций и предоставления жилья пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию жительницы села Левокумка (Ставропольский край).

Женщина рассказала, что ее дом пострадал от наводнения, после чего местные власти выдали справку, согласно которой для проживания он непригоден. Однако получить компенсацию пострадавшая не может, так как строение с 2002 года формально числится нежилым. Попасть с этим вопросом к губернатору у нее не получается, так как его помощницы говорят, что приема граждан нет.

Путин заявил, что в подобных ситуациях возможна несогласованность чиновников, но власти должны добиваться того, чтобы люди получали субсидии. Он добавил, что будет ждать отчета по этому конкретному случаю от главы региона.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время сеанса связи заявил, что знает о проблеме. По его словам, он сам обратился с нормативной инициативой для усовершенствования системы выплат владельцам домов, пострадавших от ЧС.

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