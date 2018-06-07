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Десятки неизвестных ворвались в здание Киевского городского совета

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Фото: РИА Новости
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Несколько десятков представителей радикальных организаций ворвались в здание Киевского городского совета днем в четверг, 7 июня.

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Издание «Украинские новости» сообщает, что в муниципалитет силой проникли около 80 человек. Они требуют отменить строительство торгового центра в центральной части украинской столицы и создать там «Музей истории Киева»

Сначала депутаты не смогли договориться о разрыве договора с инвестором, документ предусматривал строительство ТЦ на Почтовой площади. После этого неизвестные выломали дверь в сессионный зал Киевсовета, уточняет СМИ.

Несколько депутатов заблокированы в сессионном зале, в заседании объявлен перерыв, на месте ЧП находятся полицейские.

9 мая в Киеве группа неизвестных людей бросила «коктейль Молотова» в здание телеканала «Интер», который вел трансляцию праздничного концерта ко Дню Победы. 

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