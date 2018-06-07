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СК начал проверку после гибели маленького ребенка в больнице в Новгороде

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Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств гибели четырехлетнего мальчика в больнице Великого Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как сообщили в ведомстве, ребенок 2014 года рождения погиб 5 июня в медицинском учреждении. По предварительным сведениям, причиной смерти является острая кишечная инфекция, сообщает ИА FlashNord.

С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинского обследования.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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