СК начал проверку после обливания кипятком ребенка в Башкирии

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых шестилетняя девочка в Башкирии получила серьезные ожоги. Ребенок госпитализирован после обливания кипятком.

По данным правоохранительных органов, девочка находилась дома в селе Ахметово и опрокинула на себя ведро с кипятком. В тяжелом состоянии малолетняя была госпитализирована. После начавшегося лечения врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, пишет «МедиаКорСеть».

Информация о пострадавшей девочке получила широкий общественный резонанс. В связи с этим проверку по несчастному случаю начало следственное управление.

Как сообщал портал iz.ru, в Иркутске дети получили ожоги во время шоу с химическими опытами. Произошел разрыв колбы в экспериментальной комнате, пострадали зрители в первом ряду. У них выявлены ожоги паровоздушной смесью.