На Колыме возбуждено дело против запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы»

Три жителя Магадана и житель Хабаровска, являясь членами местной религиозной группы под началом «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», деятельность которой запрещена на территории России, продолжали созывать собрания последователей, организовывать религиозные выступления и богослужений, а также занимались пропагандой.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 282.2 УК РФ — организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого вступило в силу решение суда о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Четверо подозреваемых заключены под стражу.

В начале мая стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на решение изъять 16 объектов недвижимости, принадлежавших запрещенной в РФ религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Речь идет о земельных участка и зданиях, расположенные в городе и поселке Солнечное.

Верховный суд России 17 июля 2017 года признал законной ликвидацию «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы в России». После вступления решения суда в силу Минюст внес «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных в РФ организаций.