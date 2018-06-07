Прямой эфир

Улицу Кирова в Сыктывкаре благоустроят до июля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по благоустройству продолжаются на улице Кирова в Сыктывкаре, Республика Коми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о части улицы, примыкающей к одноименному парку, на участке от улицы Бабушкина до улицы Горького. В общей сложности планируется создать 15 карманов, в которых установят 30 скамеек, а также установят 36 светильников, питание которых будет проложено под землей, сообщает ИА «Комиинформ».

Все необходимые работы будут хотят завершить до июля 2018 года. Также в этом году планируется благоустроить Слободскую и Стефановскую площади и отремонтировать 19 дворовых территорий.

Работы по благоустройству проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заброшенный сквер благоустроят к 460-летию Астрахани
Жители брянского поселка Ивот своими силами возродили парк

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017