Улицу Кирова в Сыктывкаре благоустроят до июля

Работы по благоустройству продолжаются на улице Кирова в Сыктывкаре, Республика Коми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о части улицы, примыкающей к одноименному парку, на участке от улицы Бабушкина до улицы Горького. В общей сложности планируется создать 15 карманов, в которых установят 30 скамеек, а также установят 36 светильников, питание которых будет проложено под землей, сообщает ИА «Комиинформ».

Все необходимые работы будут хотят завершить до июля 2018 года. Также в этом году планируется благоустроить Слободскую и Стефановскую площади и отремонтировать 19 дворовых территорий.

Работы по благоустройству проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».