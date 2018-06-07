Путин рассказал о проблемах в личной жизни из-за работы

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о том, чем ему пришлось пожертвовать ради работы на посту главы государства.

«Личной сферой жизни человека», — ответил он.

Он добавил, что взамен этого он получил возможность помогать миллионам людей жить лучше.

Также Путин раскрыл несколько личных фактов. В частности, он признался, что лучший совет, который давал ему отец, был «не врать».

Кроме того, он рассказал, что в своей работе руководствуется правилом для автомобилистов «не уверен — не обгоняй».