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Путин рассказал о проблемах в личной жизни из-за работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о том, чем ему пришлось пожертвовать ради работы на посту главы государства.

«Личной сферой жизни человека», — ответил он.

Он добавил, что взамен этого он получил возможность помогать миллионам людей жить лучше.

Также Путин раскрыл несколько личных фактов. В частности, он признался, что лучший совет, который давал ему отец, был «не врать».

Кроме того, он рассказал, что в своей работе руководствуется правилом для автомобилистов «не уверен — не обгоняй».

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