Мужчина погиб при пожаре в гараже в Саратове

Один мужчина погиб и один серьезно пострадал при пожаре на территории заброшенных гаражей в Ленинском районе Саратова вчера, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф по региону.

Сообщение о возгорании в заброшенных гаражах на Международном проезде поступило на пульт дежурного в 19:20. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили двух пострадавших мужчин, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате пожара 27-летний мужчина отравился продуктами горения и погиб до приезда скорой медицинской помощи. Второй пострадавший, 40-летний мужчина, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При этом в сводке регионального ГУ МЧС есть информация о возгорании двух гаражей на Международном проезде. Сигнал поступил в 15:53. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.