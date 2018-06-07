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Режиссер Гай Германика стала ведущей программы о религии

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программу о совмещении религии и современной жизни. Проект «Вера в большом городе» выйдет на YouTube-канале.

«На моих глазах всё больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в православии», — цитирует Гай Германику «Газета.ру».

Творчество режиссера неоднократно подвергалось критике, в том числе со стороны православной церкви. В рамках своей программы она намерена встречаться с бизнесменами, представителями шоу-бизнеса и мира искусства. С гостями Гай Германика будет говорить о том, как им удается совместить религию с успешной жизнью.

В начале июня стало известно, что американский актер и продюсер Стивен Сигал запустил в России собственное шоу о боевых искусствах под названием «Жара Fight».

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