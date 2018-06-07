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Пациентов тубдиспансера в Биробиджане кормили несъедобными кашами

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Россельхознадзор завершил проверку областного противотуберкулезного диспансера в Биробиджане. Выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Как сообщает ИА ЕАОMedia, пациентов кормили крупами, не соответствующими  требованиям нормативных документов по показателям качества. Лабораторные исследования доказали невозможность использования продукции для приготовления пищи.

Возбуждены административные дела в отношении юридического и должностного лица, назначены наказания в виде предупреждения. 

Портал iz.ru писал, что новую схему питания реализуют в медицинских учреждениях Башкортостана. Специальная рабочая группа составляет единое меню с различными вариантами диет для пациентов. Региональный минздрав ежемесячно проверяет закупки лечебных учреждений и вносит претензии в случае выявления нарушений. 

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