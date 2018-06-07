Потепление придет в столицу в День России

Потепление до 24 градусов ожидается в столице в День России, 12 июня. Погода при этом будет пасмурная, местами возможен дождь. Ветер будет дуть юго-западный до 10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

С четверга по субботу, 7–9 июня, воздух в Москве будет прогреваться до 16–17 градусов тепла. Местами ожидаются осадки, возможна гроза. В ночные часы температура составит 4–7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В воскресенье, 10 июня, синоптики прогнозируют переменчивую облачность и до +14, однако ночью температура может опуститься до 1 градуса выше нуля. В понедельник потеплеет до +19, местами возможен кратковременный дождь.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что грядущее лето будет характеризоваться неустойчивой погодой. Жара будет резко сменяться дождливыми и прохладными днями.