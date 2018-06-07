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В работе Лондонской фондовой биржи произошел сбой

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Philip Toscano
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Торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) возобновились на час позже после устранения технических неполадок. В результате вместо 8:00 утра она открылась в 9:00, передает данные представителя организации издание The Independent.

После форс-мажорного открытия данные по рынку на бирже выросли на 0,5%. Издание отмечает, что инцидент не помешал работе трейдеров.

Отмечается, что биржа открывается в 08:00 по лондонскому времени с 1999 года. Последний сбой на Лондонской фондовой бирже происходил в 2011 году после установки IT–системы. Тогда перебои произошли несколько раз в течение нескольких часов.

LSE является одной из старейших фондовых бирж мира и работает с 1698 года. На нее зарегистрированы около 2,5 тыс. компаний. Она считается самой интернациональной: на неё приходится около 50% международной торговли акциями. 

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