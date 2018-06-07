Опубликовано фэнтези на основе реальной жизни Благовещенска

Житель Благовещенска Виталий Останин опубликовал в интернете свою книгу «Князь Благовещенский», написанную в жанре фэнтези. Действие романа разворачивается не только в современной столице Амурской области, но в параллельном мире.

Повествование ведется от лица некого Игоря Антошина, пресс-секретаря амурского губернатора Николая Олеговича (до 2015 года помощником амурского губернатора Олега Николаевича Кожемяко был Антон Ивлев. — Ред.). Герой попадает в параллельный мир, где вместо японских автомобилей — «Москвичи», вместо фабрики «Зея» — православный храм, а здание областного правительства выполнено в виде терема. Об этом сообщает asn24.ru.

В основу некоторых героев книги легли реальные личности — силовики, политики и бизнесмены Амурской области. Автор уже ведет переговоры с издательством АСТ.

Ранее сообщалось, что семья из Башкирии несколько поколений подряд принимала Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке за священную книгу мусульман Коран. Пожилая женщина долгие годы подкладывала ее под голову ребенка. Сын вырос и пошел на службу в милицию.