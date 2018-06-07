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Морскую воду в Крыму признали пригодной для купания

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Вода на всех официальных пляжах Крыма соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Об этом сообщает министерство курортов и туризма республики.

Исследование проб проводил центр гигиены и эпидемиологии. Воду проверяли на микробиологические, санитарно-химические показатели, а также на наличие паразитов. По результатам исследований все пробы соответствуют нормативам, вредные микроорганизмы в воде не обнаружены. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

До настоящего времени на побережье Крымского полуострова ограничения на использование пляжных зон не вводились. При этом пока не закончена процедура выдачи санитарно-эпидемиологических заключений о готовности пляжей.

Как сообщал портал iz.ru, в Санкт-Петербурге все пляжи признали непригодными для купания. Росприроднадзор уточняет, что заглатывание воды при купании грозит инфекциями и вирусным гепатитом А.

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