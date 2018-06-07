Собственные библиотеки появились в образцовых домах Хабаровска

В домах образцового содержания Хабаровска появятся небольшие библиотеки, в которых жильцы смогут найти для себя книгу, не отходя от квартиры. Представители управляющих компаний и собственники получили первые издания от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Создание подобных книжных фондов поможет развитию дружественных отношений между соседями многоквартирных домов, а также может использоваться в целях информационно-разъяснительной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Ранее в Ульяновске стартовал культурный проект «Литературная остановка». Одновременно в разных районах города появились баннеры с QR-кодами, на которых изображены корешки книг. Уникальность проекта заключается в том, что одним «кликом» можно скачать книги на смартфон. Это издания XIX–XX веков, которые размещены в Симбирской электронной библиотеке.