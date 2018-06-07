Назван еще один кандидат на пост главного тренера мадридского «Реала»

Бразильский специалист Луис Филипе Сколари может возглавить мадридский «Реал». Должность главного тренера стало вакантной после ухода Зинедина Зидана.

В настоящий момент Сколари является свободным агентом. Он — отличный мотиватор, который находит взаимопонимание с футболистами, пишет испанское издание As.

Луис Филипе Сколари известен по работе со сборными Бразилии и Португалии, а также с лондонским «Челси». В 2002 году специалист привел бразильскую команду к победе в чемпионате мира по футболу.

Последним местом его работы стал китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Сколари вместе с клубом трижды побеждал в чемпионате Китая.

Ранее СМИ сообщали, что руководства «Реала» рассматривает в качестве кандидата аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».