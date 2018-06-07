Дело возбудили по факту травмы посетителя культурного центра в Липецке

Следственные органы всё же возбудили уголовное дело по факту травмы, полученной мужчиной в крупном развлекательном центре в Липецке. Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Первоначально в возбуждении дела ему отказали.

Как уточняет Lipetskmedia, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина получил ушиб головного мозга в культурно-развлекательном центре «Магаполис» в Липецке. Однако уголовное дело по факту случившегося возбуждать не стали. Об этом стало известно во время проверки прокуратуры. Решение, признанное незаконным, было отменено.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и лиц, которые виновны в случившемся.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в одном из торговых центров Иркутска праздник, посвященный Дню защиты детей, закончился несчастным случаем. Во время химических опытов загорелась спиртосодержащая жидкость. Травмы получили восемь детей.