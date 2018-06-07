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Собянин сообщил о скором открытии детского сада в районе Щукино

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Новый детский сад, воспитанниками которого станут 200 малышей, откроют в районе Щукино на северо-западе Москвы до конца года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

В настоящее время в детском саду идут отделочные работы и благоустройство территории: высаживают деревья, разбивают газоны и цветники, благодаря которым садик станет уютным.

Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте в рамках проекта ЖК «Кварталы 21/19» появятся три детских сада и школа. Дошкольные учреждения смогут принять 415 детей, а в школе будут обучаться 825 учеников, сообщает сетевое издание m24.ru.

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