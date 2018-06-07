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МЧС сообщило о сильном ветре в столице 7 июня

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В столичном регионе 7 июня ожидаются сильные порывы ветра, сообщается на сайте МЧС.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, местами несильный дождь. будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с.

Ведомство просит москвичей и гостей столицы соблюдать осторожность и быть бдительными.

Ранее сообщалось, что в праздники с 10 по 12 июня температура в Москве будет ниже нормы. Кроме того, в регионе сохраняется «желтый» уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров.

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