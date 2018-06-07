Пляжный сезон стартовал в Алтайском крае

Купальный сезон начался в Алтайском крае. Уже официально открыты шесть пляжей в регионе, сообщает МЧС.

Пляжи начали работу в Бийском, Кулундинском, Тюменцевском, Егорьевском, Первомайском и Алтайском районах. Всего же планируется открытие 59 мест отдыха на водоемах, сообщает altapress.ru.

Городской пляж в Барнауле будет открыт только после июньских праздников. В зоне отдыха уже обустроили парковку, привели в порядок подъездные пути и вывезли мусор.

Ранее iz.ru писал, что в Иркутской области пляжный сезон стартует после середины июня. Инспекторы ГИМС составили график проверок зон отдыха. Их интересует наличие спасательных жилетов и кругов, а также лодок. Кроме того, водолазы обследуют дно водоемов возле пляжей.