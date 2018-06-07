Назван следующий соперник бойца Александра Емельяненко

Следующим соперником российского бойца ММА Александра Емельяненко станет представитель Чехии Виктор Пешта. Бой пройдет в Екатеринбурге 9 июля.

«Мы подошли к организации этого мероприятия с особой ответственностью, ожидаем визит высокопоставленных гостей со всего мира», — рассказал ТАСС промоутер компании RCC и организатор боя Александр Алтушкин.

Он также отметил, что, помимо боя Емельяненко, зрители увидят поединки сильных спортсменов из России, Бразилии и Чехии.

В последнем поединке, состоявшемся в начале мая, Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонгазу. Эта победа для россиянина стала четвертой после возобновления карьеры.

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