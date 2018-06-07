Утечка серной кислоты произошла на станции в Оренбургской области

На железнодорожной станции «Красногвардеец» в Бузулукском районе Оренбургской области была выявлена утечка опасного химического соединения — серной кислоты.

Инцидент произошел днем 6 июня. Утечку обнаружили сотрудники станции, уточняет РИА «Оренбуржье». Они отсоединили поврежденную цистерну от основного состава и вывезли на специальные пути.

На месте работал специальный пожарный поезд, который охлаждал емкость. На движение поездов инцидент не повлиял. Сейчас все последствия случившегося уже устранены. Причины выясняются.

Серная кислота является чрезвычайно агрессивным соединением. При вдыхании ее пары могут вызвать химические ожоги. Контакт с кожей вызывает болезненные вздутия, ожоги и некрозы.

Портал iz.ru в конце мая сообщал о том, что утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции «Псков-Товарный». Причиной аварии была жаркая погода.